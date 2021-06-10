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Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan - Biden görüşmesiyle ilgili açıklama | Başkan Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman gerçekleşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2021 10:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar verdi. Erdoğan, başta ABD başkanı Biden olmak üzere liderlerle yapacağı görüşmelerde kritik konu başlıklarını masaya yatıracaklarını söyledi. Terörle mücadelenin önemine de vurgu yapan Erdoğan, "Muhataplarımıza terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda işbirliği tekliflerimizi tekrarlayacağız" dedi
Başkan Erdoğan - Biden görüşmesiyle ilgili açıklama
Başkan Erdoğan - Biden görüşmesiyle ilgili açıklama
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