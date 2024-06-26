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Beştepe'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 09:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Beştepe'de görüşecek. A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları A Haber ekranlarında aktardı.
Beştepe’de kritik görüşme!
Beştepe'de kritik görüşme!
Beştepe’de kritik görüşme!
Beştepe'de kritik görüşme!
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