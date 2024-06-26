Beştepe'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme bugün saat 16.00'da Beştepe'de başladı. İki lider bu yıl seçim sonrası 3. kez bir araya geldi. A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları aktardı. İşte detaylar…