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Beştepe Millet Camii’nde kandil programı

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Giriş: 17.03.2022 09:00
Ramazan’ın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, bugün idrak edilecek. Berat Kandili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde programlar düzenlenecek, Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek. O camilerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii olacak. Millet Camii'ndeki program yatsı namazının ardından başlayacak.
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