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Beru oyunu neden yasaklandı? PKK'ya ithaf edilecekti!

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Giriş: 14.10.2020 16:28
Güncelleme:14.10.2020 16:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Kürtçe olarak sergileyeceği Beru adlı oyunu Gaziosmanpaşa Kaymakamlığınca yasaklanmıştı. Yasaklama kararı sosyal medyada 'Kürtçe olduğu için yasaklandı' tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak Beru'nun yasaklanma gerekçesi bambaşkaydı! Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı...
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