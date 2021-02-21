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Berat Albayrak'ı karalama iftiralarına sert yanıt

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Giriş: 21.02.2021 10:27
Güncelleme:21.02.2021 10:56
CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalama operasyonuna sert yanıt geldi. Albayrak'ın avukatının yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimalinin olmadığı vurgulandı. "Para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Saldırılara karşı tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalama operasyonuna sert yanıt geldi. Albayrak'ın avukatının yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimalinin olmadığı vurgulandı. "Para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Saldırılara karşı tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan kayıp rezerv iftiralarına 500.000 TLlik tazminat davası! SON DAKİKA: ESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "KAYIP REZERV" İFTİRALARINA 500.000 TL'LİK TAZMİNAT DAVASI!
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