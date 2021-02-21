Berat Albayrak'ı karalama iftiralarına sert yanıt

CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalama operasyonuna sert yanıt geldi. Albayrak'ın avukatının yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimalinin olmadığı vurgulandı. "Para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Saldırılara karşı tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalama operasyonuna sert yanıt geldi. Albayrak'ın avukatının yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimalinin olmadığı vurgulandı. "Para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Saldırılara karşı tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır. " ifadeleri kullanıldı.