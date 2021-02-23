CHP neden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak siyaset üretmeye çalışıyor? Neden aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor? Çarpıtma siyaset ile kurgulanan ne? CHP Berat Albayrak'ı hedef alarak neyi amaçlıyor? CHP'nin rezerv çarpıtmasının amacı ne? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Siyaset polemiklere açıktır fakat bu kadar iftira, hakaret ve saldırıya maruz kalan herhalde başka bir siyasetçi olmamıştır" ifadelerini kullandı. Duran, Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak arasındaki ilişkinin aile ilişkisinin de ötesinde bir dava ilişkisi olduğunu vurguladı.

CHP neden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak siyaset üretmeye çalışıyor? Neden aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor? Çarpıtma siyaset ile kurgulanan ne? CHP Berat Albayrak'ı hedef alarak neyi amaçlıyor? CHP'nin rezerv çarpıtmasının amacı ne? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Siyaset polemiklere açıktır fakat bu kadar iftira, hakaret ve saldırıya maruz kalan herhalde başka bir siyasetçi olmamıştır" ifadelerini kullandı. Duran, Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak arasındaki ilişkinin aile ilişkisinin de ötesinde bir dava ilişkisi olduğunu vurguladı.