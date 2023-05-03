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Berat Albayrak kitabında anlatmıştı! Enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir adım daha

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 11:30
Cudi-Gabar'daki yeni petrol keşfiyle Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir adım daha attı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımlarla petrol ve doğal gaz keşiflerinde imza atıldı. İşte o dönem yurdun dört bir yanında, Mavi Vatan'da sondaj seferberliği başlatıldı.
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