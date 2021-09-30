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Benjamin operasyonunun detayları ortaya çıktı! Bastığı sahte para ölüme götürdü

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Giriş: 30.09.2021 09:51
Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden “sahte para” kullanıcı adıyla hesap açan ve paylaşımlar yapan örgüt çökertildi. Örgüt yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Örgütü takip eden polislere, para sayma makinesinden geçen dolarların videosunu atan örgüt üyelerinin "mal bizim diye söylemiyorum, bunun üstüne yok zaten" dedikleri belirlendi.
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