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Belgorod kentine neler oluyor? Ukrayna savaşı Rus topraklarına mı taşıyor?

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 09:12
Rusya, Belgorod bölgesine Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 2 kişi de hayatını kaybetti. Peki Belgorod şehrinde neler oluyor? Ukrayna savaşı Rus topraklarına mı taşınıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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