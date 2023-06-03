Belgorod kentine neler oluyor? Ukrayna savaşı Rus topraklarına mı taşıyor?

Rusya, Belgorod bölgesine Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 2 kişi de hayatını kaybetti. Peki Belgorod şehrinde neler oluyor? Ukrayna savaşı Rus topraklarına mı taşınıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.

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