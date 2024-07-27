27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Belediyelerin prim borçları için iki aşamalı plan! Yasa teklifi ekimde Meclis'te
AK Parti ve ilgili bakanlıklar, belediyelerin 96 milyar lirayı bulan prim borçlarının ödenmesi için iki aşamalı plan üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda bir taraftan belediyelerin birikmiş borçları tahsil edilirken diğer taraftan yeni borç birikmesinin önüne geçilecek.