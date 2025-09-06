06 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son! Fahiş rayiç bedel artışına AK Parti müdahalesi
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son! Fahiş rayiç bedel artışına AK Parti müdahalesi

Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son! Fahiş rayiç bedel artışına AK Parti müdahalesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 16:30
Güncelleme:06.09.2025 16:30
AK Parti vatandaşın tepkisine yol açan fahiş rayiç bedel artışlarını önlemek için harekete geçti. Yeni düzenleme ile belediyelerin keyfi uygulamalarına son verilecek artışlar öngörülebilir ve adil bir sisteme bağlanacak. Böylece hem vatandaş korunacak hem de piyasada istikrar sağlanacak.
