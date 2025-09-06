06 Eylül 2025, Cumartesi
Belediyelerin keyfi rayiç bedel artışlarına son! Fahiş rayiç bedel artışına AK Parti müdahalesi
AK Parti vatandaşın tepkisine yol açan fahiş rayiç bedel artışlarını önlemek için harekete geçti. Yeni düzenleme ile belediyelerin keyfi uygulamalarına son verilecek artışlar öngörülebilir ve adil bir sisteme bağlanacak. Böylece hem vatandaş korunacak hem de piyasada istikrar sağlanacak.