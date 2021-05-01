Belediyelerde koronavirüs önlemleri! Vefa destek grupları kapı kapı geziyor

Tüm dünyayı esir olan koronavirüsle mücadele Türkiye’de hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan artan vakalardan sonra tam kapanma dönemin başladığını açıkladı. Yurt genelinde denetimler sıkı şekilde devam ederken vatandaşa yapılan desteklerde sürüyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yapılanlarla ilgili bilgiler verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN