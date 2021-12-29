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Belediye işçi alımında nelere dikkat ediliyor?

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 13:54
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bazı personellerin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Peki belediyeler personel alımı yaparken nelere dikkat etmek zorunda ve ne gibi tedbirler alıyor? A Haber ekibi konu hakkında belediye başkanlarına mikrofon uzattı.
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