29 Aralık 2021, Çarşamba
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Belediye işçi alımında nelere dikkat ediliyor?
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bazı personellerin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Peki belediyeler personel alımı yaparken nelere dikkat etmek zorunda ve ne gibi tedbirler alıyor? A Haber ekibi konu hakkında belediye başkanlarına mikrofon uzattı.