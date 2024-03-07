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Belediye başkanlığı için kaç aday yarışıyor? Hangi ilde kaç aday var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 11:26
Son dakika haberleri… Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. İşte tüm detaylar…
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Belediye başkanlığı için kaç aday yarışıyor? Hangi ilde kaç aday var?
Belediye başkanlığı için kaç aday yarışıyor? Hangi ilde kaç aday var?
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