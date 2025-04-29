29 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Belediye Başkanları Jammer kullanabilir mi?
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun konakladığı bir otelde güvenlik kameralarının bantlatılması ve yanında sinyal kesici jammer cihazlarıyla dolaşması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Peki, bu cihazların taşınması yasal mı? Kimler, hangi şartlarda jammer kullanabilir? Tüm merak edilen soruların yanıtları ve yasal çerçeve haberimizde…