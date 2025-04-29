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Belediye Başkanları Jammer kullanabilir mi?

Belediye Başkanları Jammer kullanabilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 19:28
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun konakladığı bir otelde güvenlik kameralarının bantlatılması ve yanında sinyal kesici jammer cihazlarıyla dolaşması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Peki, bu cihazların taşınması yasal mı? Kimler, hangi şartlarda jammer kullanabilir? Tüm merak edilen soruların yanıtları ve yasal çerçeve haberimizde…
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Belediye Başkanları Jammer kullanabilir mi?
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