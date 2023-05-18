18 Mayıs 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki! Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in Türk vatandaşlarını hedef alan açıklamalarına tepkiler sürüyor. Zuhal Demir'in "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Ömer Çelik, "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.