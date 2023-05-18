Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki! Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir

Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in Türk vatandaşlarını hedef alan açıklamalarına tepkiler sürüyor. Zuhal Demir'in "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Ömer Çelik, "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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