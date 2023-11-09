09 Kasım 2023, Perşembe
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Belçika'dan İsrail'e tepki: Gazze'ye bomba yağdırılması insanlık dışı, yaptırım uygulansın
İsrail bir aydan uzun süredir Gazze'yi bombalıyor. Katliama sessiz kalan Avrupa'da ise son günlerde İsrail karşıtı sesler yükselmeye başladı. Son olarak Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.