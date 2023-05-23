Belçika’da PKK yandaşlarından provokasyon! PKK yandaşları Türk bayraklı seçmene saldırdı!

Belçika'nın başkenti Brüksel çirkin bir saldırıya sahne oldu. Oyunu kullanmaya Türk bayrağı ile giden bir vatandaş terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

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