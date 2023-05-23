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Belçika’da PKK yandaşlarından provokasyon! PKK yandaşları Türk bayraklı seçmene saldırdı!

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 13:18
Güncelleme:23.05.2023 13:45
Belçika'nın başkenti Brüksel çirkin bir saldırıya sahne oldu. Oyunu kullanmaya Türk bayrağı ile giden bir vatandaş terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.
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