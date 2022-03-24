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Belçika’da NATO liderler zirvesi başladı! ABD Başkanı Biden NATO karargahı

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Giriş: 24.03.2022 12:11
Güncelleme:24.03.2022 12:21
Son dakika haberine göre… NATO liderler zirvesi olağanüstü olarak Brüksel’de bugün toplandı. ABD Başkanı Joe Biden NATO karargahına geldi. Dün akşam Belçika’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO karargahında ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi,  Estonya Başbakanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de kabul edecek. Ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşecek. Erdoğan'ın zirvenin ardından bir basın toplantısı da düzenlemesi bekleniyor.
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ABD Başkanı Biden NATO karargahı
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