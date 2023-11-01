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Belçika’da katil İsrail protesto edildi

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Giriş: 01.11.2023 16:34
Katil İsrail’in Gazze katliamı dünyanın farklı noktalarında protesto edildi. Belçika’da ellerinde Filistin bayrakları bulunan vatandaşlar katil İsrail için eylem düzenledi.
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