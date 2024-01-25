Beklenen deprem hakkında yeni detaylar! Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2, saat 16:24'te ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de de hissedildi. Uzmanların beklemiş olduğu deprem hakkında ki yeni detaylar A Haber canlı yayınında aktarıldı.

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