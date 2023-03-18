Bedel ödediler destan yazdılar! Hey Onbeşli türküsünün acı öyküsü

Onurla yazılan ve destanlaşan Çanakkale Zaferi, beraberinde birçok duygusal hikayeyi de barındırıyor. Onlardan biri de çoğumuzun aslında bir oyun havası olarak bildiği "Hey Onbeşli” türküsü… Tokat'a ait yöresel türkü, Çanakkale cephesine gidip dönemeyen 15'lilerin hikayesini anlatmakta…

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