Bebek satışı: Sosyal medyanın karanlık yüzü

Dünyada 5 milyar kişi sosyal medya ağlarını kullanıyor. Dolayısıyla günlük hayatta olan her şey sosyal medyaya da taşındı. En tehlikeli olan ise çeşitli suçların anonim olarak sosyal medyaya taşınmış olması. Peki, sosyal medyada bebek satışı ve terör saldırısı gibi suçlarla nasıl baş edilir? Sosyal ağlara ve güvenlik birimlerine hangi görevler düşüyor? Önemli bilgiler Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada...

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