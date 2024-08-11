11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bebek satışı: Sosyal medyanın karanlık yüzü

Bebek satışı: Sosyal medyanın karanlık yüzü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2024 13:12
Dünyada 5 milyar kişi sosyal medya ağlarını kullanıyor. Dolayısıyla günlük hayatta olan her şey sosyal medyaya da taşındı. En tehlikeli olan ise çeşitli suçların anonim olarak sosyal medyaya taşınmış olması. Peki, sosyal medyada bebek satışı ve terör saldırısı gibi suçlarla nasıl baş edilir? Sosyal ağlara ve güvenlik birimlerine hangi görevler düşüyor? Önemli bilgiler Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bebek satışı: Sosyal medyanın karanlık yüzü
Bebek satışı: Sosyal medyanın karanlık yüzü
Gazze’de katliam sürüyor
Gazze'de katliam sürüyor
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İsrail’de misilleme korkusu
İsrail'de misilleme korkusu
Sırbistan’da neler oluyor?
Sırbistan'da neler oluyor?
Bir haftalık trafik denetimi verileri açıklandı
Bir haftalık trafik denetimi verileri açıklandı
İran bu kez vekil kullanmayacak mı?
İran bu kez “vekil” kullanmayacak mı?
Suç bataklığına dönüşen Telgram’a son uyarı
Suç bataklığına dönüşen Telgram'a son uyarı
A Haber ekibi savaşın kalbinde
A Haber ekibi savaşın kalbinde
Tarihi takas operasyonunun detayları
Tarihi takas operasyonunun detayları
Uzman isim A Haber’de uyardı: VPN’leri kapatın
Uzman isim A Haber’de uyardı: VPN’leri kapatın
CHP’ye Paris eleştirisi: Müsriflik yapıyorlar
CHP'ye Paris eleştirisi: Müsriflik yapıyorlar
Daha Fazla Video Göster