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Bebek katili Öcalan’a methiyeler dizen Merdan Yanardağ’a emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk destek verdi

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 08:49
Teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan Tele 1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan tutuklanmıştı. CHP'nin sahip çıktığı Yanardağ'a şimdi de emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk kucak açtı. Solmaztürk, darbe imalı bildiri imzalayan 103 amirali örnek vererek "Merdan'a da aynısını yapıyorlar" dedi.
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