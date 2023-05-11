12 Mayıs 2023, Cuma
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Bebek katili Öcalan'a "Apo Bey!" 7'li koalisyonun sözde milliyetçisi Mansur Yavaş'tan büyük skandal
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru ilerlerken HDPKK'nın destek verdiği aday Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakmaya devam ediyor. Bu durum koalisyonun tabanındaki bazı milliyetçi vatandaşları rahatsız ederken ittifaktaki sözde milliyetçi Meral Akşener ve Mansur Yavaş olanlar karşısında üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken Mansur Yavaş bu akşam katıldığı canlı yayında bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" tanımlamasını yaparak sosyal medyada büyük tepki topladı.