Bebek katili Netanyahu’dan alçak iftira! Katliama sessiz kalmayan Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef aldı

Son dakika haberi | 7 Ekim'den bu yana bebek, kadın demeden on binlerce Filistinli masumun katledilme emrini veren İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın yaşanan katliama sessiz kalmaması üzerine küstah sözlerle ve aşağılık bir yalanla Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

İşgalci İsrail'in Gazze topraklarına yaptığı kara ve hava saldırıları sonrası çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 11 bini aşkın masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail'in katliam emrinin arkasındaki isim olan Binyamin Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah sözler geldi.

BEBEK KATİLİ NETANYAHU, ERDOĞAN'I VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Başkan Erdoğan'ın İşgalci İsrail hakkında söylediği "İsrail bir terör devletidir." sözleri ve binlerce masum çocuk, kadın ve sivilin haklarını savunması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adeta ayarlarını bozdu. Erdoğan'ı hedef alan bebek katili Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Katil Bibi, söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in, evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü sergilediğini vurgulayarak, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var." demişti.