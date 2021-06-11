Bebek katili Karayılan Türkiye'yi düşman gösterip komünist partilere çağrıda bulundu

TİP’li Ahmet Şık’ın katıldığı bir televizyon programında “Devleti yıkmamız lazım” ifadelerini kullanmış Türkiye ayağa kalkmıştı. Skandal ifadelere CHP’li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu’ndan da Ahmet Şık’a destek gelmişti. Şık’ın açıklamalarının bir benzeri de PKK elebaşı Murat Karayılan’dan geldi. Karayılan, Türkiye’nin düşman olduğunu söyleyerek özellikle sosyalist ve kominist partilere “harekete geçin” çağrısında bulundu.