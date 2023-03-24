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BBP Lideri Mustafa Destici: Ha Demirtaş ha Kılıçdaroğlu

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Giriş: 24.03.2023 11:27
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasını değerlendirdi. Mustafa Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendilerine uygun bir aday olarak gördüler. Yani ha Demirtaş ha Kılıçdaroğlu dediler" ifadelerini kullandı.
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