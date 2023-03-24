BBP Lideri Mustafa Destici: Ha Demirtaş ha Kılıçdaroğlu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasını değerlendirdi. Mustafa Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendilerine uygun bir aday olarak gördüler. Yani ha Demirtaş ha Kılıçdaroğlu dediler" ifadelerini kullandı.

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