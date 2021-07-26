26 Temmuz 2021, Pazartesi
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: KKTC'nin Türkiye ile hareket etmesi kabul edemiyorlar
A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Destici, Türkiye'nin yeni Kıbrıs stratejisi desteklediklerini belirtirken, KKTC'nin Türkiye ile birlikte hareket etmesini Avrupa Birliği'nin kabul etmediğini söyledi.