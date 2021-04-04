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BBP Genel Başkanı Destici: Muhtırayı lanetliyoruz

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 23:25
Güncelleme:04.04.2021 23:31
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber canlı yayınında 104 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriye sert tepki gösterdi. Destici, “Muhtırayı lanetliyoruz” dedi.

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaşanan bu olayın hafife alınmaması konusunda uyardı. 28 Şubat post modern darbesi öncesi Necmettin Erbakan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Destici, Yazıcıoğlu'nun Erbakan'ı darbe konusunda uyardığını kendisine ise her türlü desteği vermesine rağmen yaşanan darbenin engellenemediğini söyledi.

Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Azerbaycan'dan Karabağ'a uzanan Türkiye'nin dış politikasındaki başarılarına dikkat çeken Destici, hükümeti seçimle değiştiremeyeceğini anlayan dış güçlerin harekete geçtiğini belirtti. Bu yaşanan son olayın ise hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

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