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BBC’den muhabirine fosfor bombası sansürü! Yayından alındı

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Giriş: 16.10.2023 11:13
İşgalci İsrail ordusu, Gazzeli masum sivilleri hedef aldığı saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor kullandı. Uluslararası Af Örgütü de savaş suçuna dair belgeleri yayımlamıştı. Ancak İngiliz yayın organı BBC, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti. İşte o anlar...
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