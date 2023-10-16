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BBC muhabirinin zor anları: Zihnimden silemeyeceğim görüntülerle karşılaştım

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 10:11
Gazze'ye yardım gelmesini dahi engelleyen İsrail'in yaşattıklarını görüntülemek için BBC Arapça muhabiri, bir hastaneye gitti. Gördükleri karşısına dayanamayan BBC muhabiri "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Burası benim ait olduğum yer. Bugün kariyerimin en zor günlerinden birini geçirdim. Zihnimden silemeyeceğim görüntülerle karşılaştım. " dedi.
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