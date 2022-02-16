16 Şubat 2022, Çarşamba
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Bazı ürünlerde yüzde 7'lik KDV indirimi fiyatlar yükseltilip mi yapıldı?
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi. Ancak bazı ürünlerin fiyatlarının önce yükseltildiği sonra da indirim yapıldığı iddiaları var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.