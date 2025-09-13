Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

13 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 13.09.2025 08:04
İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyonla ilgili detayları aktardı.
