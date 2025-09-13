Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyonla ilgili detayları aktardı.