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Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Hava sıcaklıkları artacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde artan hava sıcaklıkları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Birçok ilde sisili hava ve pus hadisesinin gerçekleşebileceğini işaret eden Meteoroloji, İstanbul'a da değindi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artacak mı?