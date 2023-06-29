Bayramın neşesi çocuklar! Eller öpüldü harçlıklar toparlandı

Bayram demek, çocuklar için şeker ve harçlık demek. Önce büyüklerin elleri öpüldü, sonra da şeker ve harçlıklar toplandı. Konu çocuk olunca, kameraya da renkli görüntüler yansıdı.

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