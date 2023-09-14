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Bayramiç Barajı'nda kuraklık! Çanakkale'deki barajı besleyen dereleri kuraklık vurdu

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 15:11
Çanakkale Bayramiç barajını besleyen dereler kurudu. Barajın doluluk oranı yüzde 18'e indi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen değerlendirdi.
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