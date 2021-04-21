Bayramda tam kapanma olacak mı? Kritik açıklama

Son dakika haberine göre; Türkiye'de koronavirüs vaka artışları ve ölüm grafiğindeki yukarı yönlü seyir devam ederken, gelecek hafta düşüş için kritik süreç başlıyor. Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Tam kapanma mı geliyor? soruları gündemde sıcaklığını korurken koronavirüs ile mücadelede başhekimlerden önemli açıklamalar geldi.