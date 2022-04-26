26 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bayramda köprü ve otoyollara ücretsiz!
Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı dolayısıyla 30 Nisan-5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.