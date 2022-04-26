Bayramda köprü ve otoyollara ücretsiz!

Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı dolayısıyla 30 Nisan-5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.

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