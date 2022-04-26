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Bayramda köprü ve otoyollara ücretsiz!

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Giriş: 26.04.2022 09:14
Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı dolayısıyla 30 Nisan-5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.
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