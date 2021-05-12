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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile flaş uyarı

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Giriş: 12.05.2021 09:42
Güncelleme:12.05.2021 09:47
"Bayramda hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Ramazan Bayramı arefesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile flaş uyarı geldi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'yi işaret eden Meteoroloji, kuvvetli rüzgarların geleceğini dile getirdi. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?
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