28 Nisan 2022, Perşembe
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Bayramda çalışmak zorunlu değil! Bayramda mesai ücreti ne kadar?
Ramazan bayramı yaklaşıyor. Bayramda 5 günlük tatile çıkacakların yanı sıra bu süreçte çalışmak zorunda olanlar da var. Peki iş kanununa göre bayramda çalışmak gerçekten zorunlu mu? Çalışan bu mesaisi karşılığında ne kadar ücret alacak? Bayramda çalışıp başka gün izin kullanılabilir mi? İşte detaylar…