Bayramda 120 bin trafik ekibi görevde! Kazaların önüne nasıl geçilecek?

9 günlük bayram tatili kararı sonrası İstanbul'dan tatil göçü devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi. 45 başmüfettiş kazaların yoğunlaştığı noktaları inceleyecek. Otobüs ve şoförler denetlenecek. Bayram nedeniyle otobüs terminal denetimlerine ağırlık verilecek. Kocaeli'nden ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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