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Bayram öncesi trafik denetimi! Türkiye genelinde 408 bin 796 araç denetlendi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.04.2024 14:25
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu başladı. Anadolu'da bayram hareketliliği sebebiyle kazalara karşı trafik denetimi yapılıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'dan aktardı.
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Bayram öncesi trafik denetimi!
Bayram öncesi trafik denetimi!
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