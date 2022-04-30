Bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak

İzmir Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler de yollarda trafik denetimini üst seviyeye çıkardı. Toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personel görev yapacak. O noktalardan biri de Çeşme. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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