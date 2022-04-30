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Bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak

A Haber
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Giriş: 30.04.2022 10:21
İzmir Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler de yollarda trafik denetimini üst seviyeye çıkardı. Toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personel görev yapacak. O noktalardan biri de Çeşme. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Bayram öncesi trafik denetimi!
Bayram öncesi trafik denetimi!
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