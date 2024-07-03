03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bayraktar'dan bir başarılı test daha! TB3 SİHA 4. Rampa Kalkış'ı tamam...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 21:37
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Milli SİHA Bayraktar TB3, 4. Rampa Kalkış Testi'ni başarıyla tamamladı. Çeşitli irtifalarda başarısına yenilerini ekleyen Bayraktar TB3 Toplam 57 test yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayraktar’dan bir başarılı test daha!
Bayraktar'dan bir başarılı test daha!
Özel’in yeni erken seçim planı!
Özel'in yeni erken seçim planı!
Başkan Erdoğan ve Aliyev’in sıcak sohbeti kameralarda!
Başkan Erdoğan ve Aliyev'in sıcak sohbeti kameralarda!
Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!
Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!
Astana’da Erdoğan-Putin zirvesinin detayları!
Astana'da Erdoğan-Putin zirvesinin detayları!
Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi
Krizleri çözen ülke: Türkiye
Krizleri çözen ülke: Türkiye
Yerli radar sistemi yollarda
Yerli radar sistemi yollarda
Dikkat çeken Akkuyu mesajı
Dikkat çeken Akkuyu mesajı
Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede!
Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede!
AK Parti’den Alman bakana tepki
AK Parti'den Alman bakana tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Daha Fazla Video Göster