Bayraktar'dan bir başarılı test daha! TB3 SİHA 4. Rampa Kalkış'ı tamam...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Milli SİHA Bayraktar TB3, 4. Rampa Kalkış Testi'ni başarıyla tamamladı. Çeşitli irtifalarda başarısına yenilerini ekleyen Bayraktar TB3 Toplam 57 test yaptı.

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