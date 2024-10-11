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Bayraktar TB3 PT-2 SİHA'dan bir başarı daha!

Bayraktar TB3 PT-2 SİHA'dan bir başarı daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 21:24
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 27 Ekim 2023 tarihinde ilk uçuş testiyle gökyüzü ile buluşan Bayraktar TB3 PT-2 SİHA, test uçuşlarını sürdürüyor. Bayraktar TB3 PT-2, icra edilen rampa kalkış testini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 PT-2, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 765 saat havada kaldı.
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