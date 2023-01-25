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Bayraktar TB3 ilk uçuşunu Malazgirt’te yaptı: Sivil versiyonu da olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2023 11:56
HAVELSAN tarafından savunma sanayii ürünlerinin ve muharebe ortamının dijitalleştirilmesi ve bunlarla taktik çalışmalar yapılabilmesi için Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı oluşturuluyor.
Bayraktar TB3 ilk uçuşunu Malazgirt’te yaptı
Bayraktar TB3 ilk uçuşunu Malazgirt’te yaptı
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