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Bayraktar TB3 5. uçuş testini tamamladı! İlk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 10:10
Türkiye'nin dünyada lider ülke konumunna yükseldiği savunma sanayinden bir sevindirici haber daha geldi. "Milli SİHA Bayraktar TB3", ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu ve beşinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. İşte detaylar...
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