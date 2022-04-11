Bayraktar TB2 SİHA için ülkelere sıraya girdi! Yerli ve milli SİHA’ya Sırbistan da talip oldu

Türkiye'nin Milli Savunma Sanayii'nde parlayan yıldızlarından biri Bayraktar TB2 SİHA. En zorlu savaş sahalarında başarısını kanıtlayan SİHA'ya talip olan ülkeler arasına Sırbistan da girdi. Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic, Bayraktar TB2 için Başkan Erdoğan'dan söz aldığını açıkladı. Ayrıntılarını A Haber Ankara editörlerinden Özkan Özcan aktardı.

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